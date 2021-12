Empresa ferroviária da Barraqueiro adia entrada em operação e aposta na alta velocidade

A B-Rail opta por comprar comboios de alta velocidade, mas queixa-se do ambiente de incerteza no sector ferroviário.

A B-Rail, empresa do grupo Barraqueiro que queria entrar no transporte ferroviário de passageiros já em 2023, adiou a entrada em operação devido a dificuldades em obter material circulante convencional e vai apostar na compra de comboios de alta velocidade no pressuposto de que a futura linha Lisboa – Porto será uma realidade.