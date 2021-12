Incêndios no Pantanal mataram pelo menos 17 milhões de animais

Os grandes incêndios de 2020 que devoraram 39 mil quilómetros quadrados do Pantanal, uma zona húmida no Sul do estado de Mato Grosso, no Brasil, que nos deram imagens chocantes como jaguares famintos e com as patas queimadas, mataram imediatamente quase 17 milhões de animais vertebrados, calculam investigadores brasileiros, que publicaram os seus resultados na revista Scientific Reports.