A directora-geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, disse, nesta segunda-feira, que o país “vive situação de altíssima incerteza” provocada pela emergência da variante Ómicron. Já depois de se saber que o Governo anunciará, na terça-feira, novas medidas de combate à pandemia, a responsável abre a possibilidade de a semana de contenção, que estava prevista para depois das festividades do Ano Novo, ser alargada. “Uma semana [de contenção] pode não ser suficiente”, assume Graça Freitas.

A reunião de Conselho de Ministros, que deveria acontecer na quinta-feira, foi antecipada para esta terça-feira. “Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, declarou fonte do Governo à agência Lusa.

Sem aclarar de forma concreta as propostas que os peritos deram ao Governo, Graça Freitas, em entrevista ao Polígrafo, da SICN, reforçou a necessidade de se “continuar a vacinação”, “reforçar a testagem” e “evitar aglomerados de pessoas”. Questionada sobre um eventual encerramento de discotecas, Graça Freitas explicou que serão medidas que o Governo decidirá, com base na evidência científica. “Para uma situação de alta incerteza, como a que estamos a viver, devemos tomar medidas cumulativas e precoces. São duas coisas muito importantes”, insistiu.

Ainda sobre as medidas que podem ser anunciadas depois do Conselho de Ministros, a responsável da DGS assumiu a possibilidade de alargamento da semana de contenção. “Uma semana [de contenção] pode não ser suficiente. A situação é diferente daquela que se vivia há três semanas”.

Reforço da vacina vai ser aberto a novas faixas etárias

Sobre os efeitos da nova variante, que tem motivado um reforço de novas medidas de contenção em vários países europeus, Graça Freitas admite que a vacina pode perder alguma eficácia contra a infecção, mas que é eficaz a “travar a forma grave da doença”.

Graça Freitas rejeitou ainda a possibilidade de o país estar atrasado no processo de reforço de vacinação, explicando que a Comissão Técnica de Vacinação irá, no decorrer da semana, baixar os grupos etários que podem receber a dose de reforço da vacinação. Neste momento, todas as pessoas com mais de 50 anos podem receber uma dose de reforço da vacina contra a covid-19.

Portugal registou, no sábado, o maior aumento de óbitos desde Março, ainda durante a pior vaga da pandemia. A responsável da DGS explicou que o padrão se mantém o mesmo: são sobretudo pessoas com comorbilidades e idosas. “A probabilidade de uma pessoa morrer é muito maior nas pessoas que não têm a vacinação completa do que nas pessoas que finalizaram o processo”, garantiu Graça Freitas.

Que medidas para o Natal?

A poucos dias das celebrações do Natal, que habitualmente juntam várias pessoas em locais fechados, Graça Freitas deixou alguns conselhos para mitigar os efeitos dos aglomerados. Além de se evitar ter muitas pessoas no mesmo espaço, a responsável da DGS aconselhou o uso de máscara quando as pessoas não estiveram a comer e a divisão das pessoas por vários locais.

“Em vez de estarmos todos numa mesa grande, devemos optar por duas ou três mesas mais pequenas”, exemplificou.