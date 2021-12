Covid-19. Governo discute nova semana de contenção e voltar a impor limites de lotação

Antecipar a semana de contenção, desdobrando-a em duas, voltar a impor limites à lotação de alguns espaços, tornar obrigatória a máscara na rua. Estas são algumas das medidas que vários especialistas defendem e que podem estar em cima da mesa da reunião extraordinária do Conselho de Ministros convocado para esta terça-feira. “Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, declarou fonte do executivo à Lusa segunda-feira ao início da noite.