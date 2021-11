Tiago Correia: “Os decisores políticos acharam que a pandemia ficava resolvida com a vacinação”

Especialista em saúde internacional diz que o Governo não explicou à população o porquê de as regras que entrarão em vigor a 1 de Dezembro serem necessárias nesta altura.

Um dia depois de o Governo revelar o pacote de medidas que vai vigorar em Portugal a partir de 1 de Dezembro (e pelo menos até ao início do próximo ano) para conter a quinta vaga da pandemia, Tiago Correia, professor de Saúde Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT), diz que faltou explicar aos portugueses que “linhas vermelhas” o país não pode ultrapassar no que toca à doença, já que o aumento de casos não está a ter tanto impacto nos internamentos e nas mortes como teve noutras alturas.