Professora condenada por violação de segredo no caso do exame de Português

Na repetição do julgamento, Edviges Ferreira foi condenada por violação de segredo por funcionário e absolvida do crime de abuso de poder.

A professora de Português suspeita de ter avisado uma aluna da matéria que ia sair no exame nacional de Português, Edviges Ferreira, foi condenada por violação de segredo por funcionário — fica em liberdade, mas tem de pagar uma multa de 1170 euros. Foi absolvida da acusação de abuso de poder.

O caso remonta a 2017, ano em que a também presidente da Associação de Professores de Português teve acesso antecipado às provas da disciplina para o 12.º ano, para poder emitir um parecer sobre a sua validade científica. As suspeitas recaíram sobre a então docente da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, depois de uma estudante ter partilhado uma gravação áudio pelo WhatsApp: “Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. E pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória...”

Sem ligações conhecidas nem ao PCP nem ao sindicalismo, a professora sempre negou ter passado informação confidencial à aluna – o que não impediu o Ministério da Educação de a demitir logo em 2019, na sequência de um processo disciplinar que concluiu que era culpada. De facto, o autor escolhido para o exame foi Alberto Caeiro, enquanto o tema da composição foi o da importância da memória. Aluna dos Salesianos, a jovem responsável pelo alerta no WhatsApp era conhecida de uma estudante da Escola Secundária Maria Amália, também em Lisboa, a quem Edviges Ferreira dava explicações, embora não fossem próximas.

Depois de ter sido ilibada em primeira instância, o Tribunal da Relação de Lisboa detectou contradições insanáveis na sentença que ditou a sua absolvição, no final de 2020. Ao perceberem que a decisão judicial de primeira instância dizia uma coisa e o seu contrário sobre aspectos cruciais do processo, não restou outra alternativa aos desembargadores senão mandarem repetir o julgamento.

Repetição que culminou, nesta segunda-feira, em condenação por violação de segredo por funcionário, delito relacionado com a transmissão da informação confidencial, e na absolvição do crime de abuso de poder.