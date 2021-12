O Cozido Barrosão quer conquistar Portugal: já tem uma rota pelo país e um site

Será este “o cozido mais genuíno de Portugal”? Uma rota do cozido das Terras de Barroso vai passar por vários restaurantes do país em 2022, começando por Coimbra. A plataforma online vende as carnes (e não só) necessárias para o prato tradicional.

Primeiro foi lançada a plataforma dedicada ao Cozido Barrosão (ou à Barrosã), onde se reúne toda a informação sobre o tradicional cozido das Terras de Barroso. Depois, já este mês, foi apresentada a Grande Rota do Cozido Barrosão, que teve repasto simbólico no restaurante de um dos cozinheiros que apoiam o projecto, o Restaurante Dias de António Dias em Montalegre. Para 2022, a rota faz-se ao caminho, começando por Coimbra em Janeiro.

O projecto, como se explica na apresentação da rota, surgiu da iniciativa do chef Dias e do chef Vitor de Oliveira, dois “amantes do território de Barroso”, entre Boticas e Montalegre, declarado Património Agrícola Mundial​ pela agência da ONU para Alimentação e Agricultura. Os cozinheiros criaram a plataforma de comercialização do cozido barrosão, onde se podem encontrar packs “compostos pelas carnes salgadas e fumadas e pelos enchidos necessários para confeccionar” o prato.

O cozido também serve de chamariz a passeios pelo território; em breve haverá várias propostas para partir "à descoberta do território, com a oferta de alojamento de qualidade, circuitos, experiências, provas e programas completos de visitação”.

Foto António Dias no seu restaurante de Montalegre dr

Pelo país, e por várias cidades, estes “embaixadores” do Barroso irão apresentar o que consideram “o cozido mais genuíno de Portugal": “Já era tempo do Cozido Barrosão sair das suas fronteiras geográficas e chegar a casa de todos os portugueses”, defendem.

Em Coimbra, o cozido será estrela no restaurante Tacho de 5 a 9 de Janeiro​ - o menu para uma pessoa custa 30 euros (com bolinha de fumeiro como amuse-bouche, alheirra fumada e geleia de marmelo de entrada, naturalmente o cozido como prato principal, seguindo-se de sobremesa a rabanada com Vinho do Porto).

A rota seguirá depois por cidades como Braga, Porto, Leiria, Nazaré, Sintra, Penafiel e Ponte de Lima, havendo ainda planos de chegar à Costa Nova e à Serra da Estrela.

Foto António Dias e Vitor de Oliveira dr

Para quem quiser pôr à prova os seus dotes culinários na arte do cozido à Terras do Barroso, vendem-se online packs com os produtos essenciais de produtores locais; e não são poucas as carnes fumadas: Cabeça (Orelha, Faceira e Nariz), Barriga, Pé e Pernil, Chouriça de Carne, Chouriço de Abóbora, Salpicão Entremeado, Sangueira, Farinhota. Outras carnes (frescas) e as batatas, couve tronchuda e cenouras devem ser adquiridas à parte. O cabaz custa 47,50 euros (pensado para quatro).

No site dedicado a este cozido, acompanha-se a rota e podem ser feitas as reservas e compras.