Ómicron representa 20% das infecções do SARS-CoV-2 em Portugal

A variante Ómicron já representa 20% das infecções do SARS-CoV-2 em Portugal. Mas estima-se que na semana do Natal – a próxima semana – esta prevalência aumente para 50% e que passe para 80% na semana do final do ano, anunciou a ministra da Saúde Marta Temido, numa conferência de imprensa na manhã desta sexta-feira. Na próxima semana, poderá ser assim a variante dominante em Portugal.

Esta terça-feira, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) tinha anunciado que a prevalência da Ómicron em Portugal rondaria actualmente os 10% – o que quer dizer que representará cerca de 10% dos casos no país. Referiu assim que esta tendência observada nos últimos dias era “fortemente indicadora da existência de circulação comunitária da variante Ómicron” no país. Os dados para essa indicação provêm da estratégia de monitorização em tempo real de uma falha de detecção de um gene do coronavírus e é feita em colaboração com a Unilabs, a Cruz Vermelha Portuguesa e o Algarve Biomedical Center, que são laboratórios que usam o teste de diagnóstico que permite esta análise.