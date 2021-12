Há uma tendência “fortemente indicadora” de circulação comunitária da Ómicron em Portugal, diz Insa

Tal como aconteceu com a variante Alfa, está a monitorizar-se a circulação da Ómicron em tempo real através da falha na detecção do gene S do SARS-CoV-2.

Há uma tendência “fortemente indicadora da existência de circulação comunitária da variante Ómicron” em Portugal, indica o mais recente relatório sobre a situação da diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, feito pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Os dados para essa indicação provêm da estratégia de monitorização em tempo real de uma falha de detecção de um gene do coronavírus e é feita em colaboração com a Unilabs, a Cruz Vermelha Portuguesa e o Algarve Biomedical Center. Até agora, só através da investigação por mutações ou sequenciação genómica, foram identificados 69 casos desta variante.

Através da monitorização em tempo real da falha na detecção do gene S, foi possível juntar dados entre 25 de Novembro e 12 de Dezembro sobre a circulação da Ómicron em Portugal. Nesse período, a “análise aponta para uma tendência crescente na proporção de casos positivos desde o dia 6 de Dezembro, atingindo uma frequência relativa de 9,5% no dia 12 de Dezembro”, refere-se numa nota sobre o relatório do Insa.

Portanto, sugere-se: “Esta tendência, em particular observada nos últimos três dias, é fortemente indicadora da existência de circulação comunitária da variante Ómicron neste período”. Há assim um forte paralelismo com o cenário observado em Portugal e com o de outros países que estão a usar a mesma estratégia, como o Reino Unido e a Dinamarca.

Tal como aconteceu com a variante Alfa (inicialmente identificada no Reino Unido), um dos critérios laboratoriais para identificar casos suspeitos da Ómicron é a detecção de amostras positivas com “falha” do gene S, que é observado em alguns kits de diagnóstico por PCR em tempo real, explica-se no próprio relatório do Insa. “Este ‘artefacto’, o qual não afecta a performance do teste de diagnóstico, ocorre devido à existência de uma deleção (del69-70) em algumas variantes (nomeadamente Alfa e Ómicron)”, esclarece-se no documento. “Dada a raridade desta deleção na variante Delta (dominante nos últimos meses), a falha do gene S está a ser utilizada para monitorizar/inferir a frequência e dispersão geotemporal da variante Ómicron, à semelhança do que foi efectuado no início da disseminação da variante Alfa.”

Se se retirar da equação da monitorização em tempo real da falha na detecção do gene S e se se tiver como base as amostragens aleatórias semanais sujeitas a sequenciação genómica, entre 22 e 28 de Novembro, a Ómicron teve uma frequência relativa de 0,2% no país. Até agora, foram identificados 69 casos através da investigação de mutações e/ou à sequenciação.

Ainda a Delta…

Consideremos agora só as semanas com amostragens terminadas e análises concluídas​. Aí, entre 15 e 28 de Novembro, a variante Delta teve uma frequência relativa de 100% e 99,8%. Já entre 29 de Novembro e 5 de Dezembro, ainda que a Delta tenha uma frequência relativa de 100%, o valor é provisório, porque os dados estão a ser apurados.

Por agora, as 13.563 sequências da Delta analisadas estão divididas em mais de 100 sublinhagens, sendo que 33 delas foram identificadas consecutivamente nas últimas três semanas com amostragens fechadas e análises concluídas ou na actual semana em análise.

Aumentando o zoom a algumas dessas linhagens: nas últimas semanas, a AY.43, com uma mutação adicional na proteína da espícula, tem representado cerca de 5% das sequências analisadas. A sua circulação é maior no Norte e Centro do país. “Recentemente, foi observado também um aumento de circulação na região do Alentejo e Região Autónoma dos Açores”, refere-se na nota sobre o relatório.

Também a AY.4.2 tem sido “tendencialmente crescente” – passou de 1,8% entre 18 e 24 de Outubro para 6,3% entre 29 de Novembro e 5 de Dezembro. A maior circulação desta sublinhagem acontece no Algarve. Contudo, há um aviso: está a “a aumentar a sua frequência noutras regiões, em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo e na Região Autónoma da Madeira”.

Até agora, foram analisadas 23.068 sequências do genoma do SARS-CoV-2 em Portugal, tendo estas sido obtidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições. Estas amostras representam 303 concelhos do país.