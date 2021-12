Raquel Viana relata-nos o dia em que identificou uma variante. Era a Ómicron

No laboratório de Raquel Viana foram obtidas e disponibilizadas as primeiras sequências genéticas de casos da variante Ómicron na África do Sul. Já Marta Nunes está a participar num estudo sobre a protecção dada pelas vacinas em relação a essa linhagem do vírus no maior hospital do continente africano, também na África do Sul. Estas duas investigadoras portuguesas fazem parte de um grande grupo de cientistas que está a trabalhar dia e noite para dar ao mundo mais informações sobre a mais recente variante de preocupação do SARS-CoV-2.