As imagens de Rogério Samora, actor em cena

Formado na Escola Superior de Teatro e Cinema, Rogério Samora, que morreu esta quarta-feira aos 62 anos, estreou-se nos palcos profissionalmente na Casa da Comédia, dirigido por Filipe La Féria em A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini, no início dos anos 1980. Ao longo da sua carreira, dividida entre o teatro, o cinema e a televisão, participou em inúmeras peças, foi rosto reconhecido ao longo dos anos pela sua presença em séries e novelas no pequeno ecrã. Deixou marca duradoura no cinema, integrando o elenco de cerca de meia centena de filmes, sendo dirigido por realizadores como Manoel de Oliveira, João Botelho, António Pedro Vasconcelos, Fernando Lopes, Miguel Gomes ou Raúl Ruiz.