Douro, uma celebração com desafios inadiáveis

O que hoje corre maior risco na paisagem duriense é a sua gente, que é também o suporte das actividades económicas, da vida social das cidades, vilas e aldeias, da preservação do ambiente e do património.

Vinte anos depois da classificação da paisagem vinhateira do Alto Douro como Património da Humanidade, impõe-se uma celebração festiva que congregue todos os durienses, os que ainda aqui vivem e resistem à tentação de partir e os muitos mais que já partiram e estão espalhados pelo mundo, os agentes da vinha e do vinho, da agricultura e do ambiente sustentáveis, do turismo, da cultura e do património. É tempo de brindarmos pelo estatuto honroso que colocou a região na lista mundial de bens raros. Mas a festa não deve limitar-se a “hossanas” e foguetório. Pode e deve ser também uma oportunidade de reflexão sobre a melhor forma de honrarmos, colectivamente, a memória dos homens e das mulheres que, ao longo de séculos, construíram e reconstruíram esta paisagem, uma herança fabulosa que implica o compromisso de a preservarmos, para a transmitirmos revalorizada às gerações futuras.