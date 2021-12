Cotrim marcou o alvo: só ataca PS e Costa agarrados ao poder e sem estratégia para o país

Não houve espaço para a direita e só fez menções de fugida ao bloco central e aos partidos à esquerda do PS: João Cotrim de Figueiredo já marcou o alvo no PS e em António Costa para as legislativas antecipadas de Janeiro, procurando tirar partido do que diz ser o “desgaste” do Governo.

Porque este é um executivo “incompetente”, “sem estratégia nem vontade de reformar estruturalmente o país”, onde grassa o nepotismo, “incapaz de assumir qualquer responsabilidade política”, liderado por um primeiro-ministro “famoso pela habilidade de se agarrar ao poder”, descreveu o líder liberal, que até foi buscar referências a José Sócrates.

As acusações foram deixadas pelo reeleito presidente e até agora deputado único da Iniciativa Liberal no encerramento da VI Convenção do partido, que decorreu neste fim-de-semana, em Lisboa. No discurso de 22 minutos, João Cotrim de Figueiredo desenhou a estratégia para as eleições que se realizam de daqui a sete semanas e que, nas suas palavras, é “simples": “Convencer os portugueses de que é preciso e é possível mudar e convencer os que já sabem que é preciso mudar que o voto mais útil é na IL.”

Uma indirecta para captar votos à direita que já tinha sido deixada no discurso de sábado, na abertura da reunião. Na plateia, havia convidados do PS (Sérgio Cintra, presidente da concelhia de Lisboa), do PSD (a vice-presidente Isabel Meireles, a deputada Lina Lopes e o dirigente distrital Ângelo Pereira) e do CDS (Martim Borges de Freitas, presidente do congresso, e João Campelos, secretário-geral adjunto). Assim como de todas as confederações patronais, da UGT e o chefe da Casa Civil do Presidente da República.

Cotrim de Figueiredo conta lucrar com o “desgaste da geringonça, incapaz de ter uma ideia construtiva”, cujas debilidades já lá estavam há muito tempo: “Um governo gordo, anafado, o maior de sempre para que coubessem duas mãos cheias de ministros e secretários de Estado do Governo de José Sócrates que nos levou à bancarrota e do qual o PS nunca se demarcou”, descreveu, fazendo a plateia levantar-se para aplaudir. A que se soma o que diz ser as “más companhias de PCP e Bloco” cujas ideias “ou não existem e não funcionam, ou existem em países onde só produziram miséria e suspensão da liberdade das pessoas”.

Este é um Governo “sem estratégia e sem qualquer vontade de reformar estruturalmente o país”, cuja “falta de visão ou de estratégia se devem à cegueira ideológica” e que se traduz, por exemplo, na não renovação das PPP na saúde, no corte do financiamento dos contratos de associação de colégios. A que soma o “nepotismo e o amiguismo”, em que os socialistas “se acham os donos disto tudo e do Estado”, de que apontou como exemplo a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal, a não recondução de Joana Marques Vidal na PGR, a mudança do presidente do Tribunal de Contas e o “escândalo despudorado na nomeação das CCDR” - este último em bloco central.