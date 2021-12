“É preciso assumir a vantagem de se ter um pai médico em vez de um pai com a quarta classe”

A dada altura, no livro A Era do Nós: Propostas para Uma Democracia do Bem Comum, o economista e empresário João Ferro Rodrigues questiona se não estará a viver uma crise da meia-idade. Nascido em 1976, reconhece o privilégio em que viveu e vive, em que os seus amigos e pessoas com quem se cruza vivem, assim como os seus filhos. No seu caso, estudou na Universidade Católica Portuguesa e tem um MBA pela Harvard Business School.