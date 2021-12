António Laranjo deixa presidência da IP. Nova administração será decidida pelo próximo Governo

A gestão da Infraestruturas de Portugal será assegurada pelo conselho de administração em funções, até que o próximo Governo nomeie a nova administração. As eleições legislativas estão marcadas para 30 de Janeiro.

António Laranjo vai deixar a presidência da Infraestruturas de Portugal (IP) no final deste ano, quando terminar o actual mandato. A informação é avançada esta sexta-feira pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que dá conta de que, tendo em conta que o país se prepara para ir a eleições, a nova administração da empresa será nomeada pelo próximo Governo.

“O Ministério das Infraestruturas e da Habitação informa que o actual presidente do conselho de administração da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), António Laranjo,

cessará funções a partir de 1 de Janeiro de 2022”, indica o Ministério, em comunicado enviado às redacções.

E acrescenta: “Atendendo ao período eleitoral que o país viverá no início do ano, o novo conselho de administração da IP será nomeado na próxima legislatura. Até lá, a gestão da empresa será assegurada pelo conselho de administração em funções”. As eleições legislativas estão marcadas para 30 de Janeiro.

António Laranjo assumiu a presidência da IP em 2016, substituindo, nessa altura, António Ramalho, que saiu para presidir ao Novo Banco. Em 2018, António Laranjo foi reconduzido para um novo mandato, que agora termina.

No passado mês de Setembro, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que esperava ter a situação da nova administração da IP “até ao final do ano”, um prazo que acabará por não ser cumprido.