Quando o cometa Croix Sainte passou pela Lisboa dos anos 80

Conhecemos as armadilhas do tempo. A idealização ou nostalgia. Mas arriscamos: num curto espaço de tempo, nos anos 80, foram das bandas em Portugal de maior devoção. Os Croix Sainte eram respeitados pelos que os precederam (Xutos & Pontapés, Heróis do Mar), ombreando com os que começaram na mesma altura, de Sétima Legião a Mler Ife Dada, e inspiração para o que se seguiu de imediato (Ama Romanta, Pop Dell’ Arte), constituindo um caso de culto do qual se perdeu o vestígio.