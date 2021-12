Pelé sairá do hospital antes do Natal, diz filha

Pelé foi hospitalizado para um procedimento programado como parte do seu tratamento a um tumor no cólon, mas a lenda do futebol brasileiro regressará a casa a tempo de passar o Natal com a família, anunciou a sua filha Kely Nascimento.

Pelé, três vezes vencedor do Mundial, que foi admitido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi operado para remover o tumor em Setembro e passou quase um mês debaixo de cuidados hospitalares. O hospital informou na ocasião que o ex-futebolista de 81 anos precisaria de fazer quimioterapia.

“Em dois ou três dias ele estará de volta a casa para curtir o Natal”, disse a sua filha no Instagram. “Isso não foi uma surpresa. Já foi agendado e faz parte do tratamento”, adiantou.

Considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Pelé sofreu de uma série de problemas de saúde nos últimos anos. A cirurgia à anca deixou-o com dores recorrentes e agora não consegue andar sem ajuda.

Porém, em vídeos feitos durante o período de recuperação, em Setembro e Outubro, o “Rei” parecia optimista e chegou a escrever no Twitter, no mês passado, que se sentia melhor.