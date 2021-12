Governo mais pequeno passa pela redução de secretarias de Estado

Tendencialmente, os executivos com mais ministros não filiados nos partidos do Governo têm mais secretarias de Estado, o que acaba por se traduzir em executivos maiores.

Recentemente, o chefe do maior Governo da história da democracia – António Costa – comprometeu-se a apresentar “uma equipa renovada, mais curta, ágil e com um novo modelo de Governo”, caso o PS forme executivo depois das eleições de 30 de Janeiro. Dias depois, o Presidente da República entrava no “comboio dos ministérios” e sublinhava a proposta da Sedes – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social para fixar o número de ministérios em apenas dez gabinetes. Mas onde crescem ou diminuem os gabinetes governamentais? A resposta está nas secretarias de Estado (e na proximidade de cada ministro ao partido no poder).

A discussão sobre o tamanho do Governo é, para o professor António Costa Pinto, uma “verdade muito pré-eleitoral”. Em conversa com o PÚBLICO, o politólogo admite que o discurso tenha como objectivo “dar confiança” aos eleitores de que “os seus governantes não são uma classe política que aumenta sucessivamente à custa do erário público”.

Ainda que as vozes críticas de equipas mais extensas apontem “estatismo, influência do Estado e limitação da sociedade civil”, os dados da evolução da orgânica dos executivos ao longo da história democrática mostram que “o aumento ou diminuição de ministros e ministérios aponta mais para uma estratégia de gestão governamental do que propriamente ideológica”.

Por isso, mesmo quando os partidos “de protesto ou fundamentalmente à direita do espectro político afirmam, em programas eleitorais, a ideia de um Governo pequeno”, os números mostram uma tendência relativamente estável, quer em governos PS, quer em governos PSD ou PSD/CDS. E mesmo quando parece existir uma excepção, é necessário olhar com mais atenção.

É o caso, por exemplo, do Governo formado por Pedro Passos Coelho em 2011, que ficaria nos livros como “o mais curto de sempre”. Porém, ainda que tenha começado com 11 ministérios, além do seu próprio gabinete o então primeiro-ministro social-democrata foi obrigado a remodelar o executivo, terminando a legislatura com 15 ministérios – aproximando-o da média de executivos anteriores. “Há uma grande dificuldade em encontrar uma racionalidade ideológica ou política na formação e tamanho de ministérios”, insiste Costa Pinto.

Olhando para a evolução do número de gabinetes de cada Governo percebe-se que houve uma certa estabilização sobretudo a partir do segundo executivo de Cavaco Silva, logo após a entrada de Portugal na União Europeia (UE). Isto reflecte uma “adaptação das estruturas do governo à integração europeia e à gestão dos fundos comunitários” por determinadas tutelas, de acordo com as indicações dadas por Bruxelas, explica Costa Pinto.

Por outro lado, se os ministérios andam em torno de 16 nos diferentes executivos – com excepção do Governo PSD/CDS – as variações ficam em especial guardadas para as secretarias de Estado. A explicação pode estar na quantidade de ministros “independentes”, isto é, não filiados no partido do Governo, uma vez que o partido “coloca secretários de Estado da sua confiança nos ministérios dirigidos por independentes”, para acompanhar o trabalho destes ministros, o que aumenta o número das secretarias de Estado.

Ao nível europeu, também os governos de coligação tendem a ser maiores pela mesma razão. Uma vez que o partido dominante negoceia ministérios em proporção e peso político eleitoral, “na maior parte dos casos isso aumenta o número de secretários de Estado, numa dinâmica de controlo”. “Isto acontece na Holanda e Dinamarca”, exemplifica o politólogo.

No modelo de proposta da Sedes que Marcelo Rebelo de Sousa destacou haveria uma maior “nacionalização da política europeia, com mais explícita e intensa distribuição de responsabilidade política pelos ministérios sectoriais de acordo com as dez formações (ministérios) do Conselho da UE”. Um exemplo dessa mesma concentração passa pela coexistência da Justiça e Administração Interna num só ministério, fórmula agora seguida por Costa na sequência da demissão de Eduardo Cabrita.