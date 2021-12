Rio exclui-se de ser cabeça de lista e aposta em Baptista Leite em Lisboa

Rui Rio volta a não ser cabeça de lista às próximas legislativas de 2022, escolhendo a actual deputada Sofia Matos, para liderar a lista de candidatos no Porto. Em Lisboa, o número um é Ricardo Baptista Leite, médico e actual vice-presidente da bancada.

Já em 2019, o líder do PSD escolheu Hugo Carvalho, na altura presidente do Conselho Nacional de Juventude, para liderar a lista pelo Porto, seguindo em segundo lugar. Desta vez, Hugo Carvalho, que foi seu apoiante nestas directas, é o cabeça de lista por Viseu, a sua terra natal, substituindo Fernando Ruas, que foi eleito presidente da câmara nas últimas autárquicas. Sofia Matos, 31 anos, ex-secretária-geral da JSD e apoiante de Rui Rio desde 2018, foi a escolha do líder do PSD para liderar a lista do Porto.

Há outros membros da direcção a liderar listas de deputados como é o caso dos vice-presidente André Coelho Lima (Braga) e Isaura Morais (Santarém) assim como o presidente do conselho nacional Paulo Mota Pinto (Leiria). Neste caso, o antigo juiz do Tribunal Constitucional substituiu Margarida Balseiro Lopes, apoiante de Paulo Rangel, que se mostrou indisponível para voltar a ser candidata a deputada.

Em Aveiro, há uma estreia: António Topa Gomes, engenheiro civil. O professor universitário (que é sobrinho de António Topa, deputado que morreu no final de Outubro) substitui Ana Miguel Santos, que foi apoiante de Paulo Rangel nas directas de 27 de Novembro. Na Guarda, o nome de Carlos Peixoto, vice-presidente da bancada, que esteve também com Paulo Rangel, foi substituído por Gustavo Duarte, engenheiro civil, e antigo deputado do PSD entre 2002-2003.

Em Faro, o cabeça de lista é Luís Gomes, que já foi presidente da câmara de Vila Real de Santo António, substituindo Cristóvão Norte, que apoiou Paulo Rangel nas directas. No círculo de Portalegre, Rui Rio apostou no líder da JSD distrital, João Pedro Luís.

Outros apoiantes de Rui Rio mantiveram-se como cabeças de lista como é o caso de Mónica Quintela (Coimbra), Cláudia André (Castelo Branco), Sónia Ramos (Évora) e Henrique Silvestre (Beja). Outros nomes mantêm-se no topo da lista como Adão Silva (Bragança), Nuno Carvalho (Setúbal) e Jorge Mendes (Viana do Castelo). António Maló de Abreu, vogal da comissão política nacional e deputado, é o nome apontado para o círculo Fora da Europa enquanto Maria Ester Vargas, ex-deputada, irá concorrer pelo círculo da Europa.

Nas regiões autónomas, o actual deputado Sérgio Marques lidera a lista da Madeira, que em 2019 foi encabeçada por Miguel Albuquerque. Nos Açores, mantém-se Paulo Moniz.

O líder do PSD tem a prerrogativa de escolher os cabeças-de-lista a deputados. As listas serão votadas esta terça-feira em conselho nacional.