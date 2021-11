Rio quer negociar escolha de deputados, Rangel sem pressa até às directas

A comissão política nacional de Rui Rio aprovou um calendário sobre o processo de escolha dos deputados que coloca o actual líder a negociar as listas com as distritais mesmo depois das eleições directas do próximo dia 27. Paulo Rangel desvaloriza a questão, argumentando que “há tempo” para que todo o processo decorra após as eleições internas e até ao prazo limite de entrega, a 20 de Dezembro. São 23 dias, mais dois dias do que em 2011, também com legislativas antecipadas.