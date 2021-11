Como é que Rui Rio venceu as directas e o que fará a seguir

A reeleição de Rui Rio para líder do PSD não deixou de ser uma surpresa, apesar das sondagens lhe serem favoráveis. Paulo Rangel partiu para as eleições directas deste sábado com alguma vantagem, alicerçada nos directórios partidários; já Rui Rio foi a jogo confiante no voto do militante livre, como tinha defendido, há um mês, na apresentação da sua recandidatura à liderança.