Em Lisboa, Os Anjos Não Dormem e até fazem uma festa

Uma dúzia de estabelecimentos a compor a montra de “um mercado tão diverso quanto atípico”. Um roteiro nocturno feito de comidas, bebidas e degustações dos quatro cantos do mundo, com música a acompanhar. Estão lançados os dados de Os Anjos Não Dormem, iniciativa organizada pela comunidade local, que promete animar o bairro dos Anjos – recentemente eleito o bairro mais cool de Lisboa, pela Time Out Global – ao longo do dia 8 de Dezembro.

Para mostrar que o lugar “não adormece sobre os louros”, e com o mercado instalado no Palácio da Bombarda (ou Indy House) – também hostel, também “moradia de médio e longo prazo de gente de todo o mundo” –, estão presentes marcas e produtos que testemunham o espírito “vibrante” e inclusivo do bairro, “onde antigo e moderno convivem na mais perfeita harmonia e dá gosto viver – e visitar”, adiantam em comunicado, sem esquecer as preocupações pela sustentabilidade e pelo comércio justo.

Ali há espaço para lojas históricas como o Armazém das Malhas, a loja de vestuário Cynthia ou a florista Ana Flor, lado a lado com marcas mais recentes como a Couve Lisboa (dedicada ao veganismo), a Ecolo n co (venda a granel de alimentos e outros produtos biológicos), o projecto de artesanato comunitário Bandim, a Homemade American Goodies by MJ (onde Martha Jane “cozinha deliciosas iguarias da sua infância no sudeste dos EUA”), a Zukar Bake House (que serve a sua “pastelaria refinada” inspirada nas “doçuras francesas”) ou o Maria Food Hub, que além de ser “considerado um dos melhores novos restaurantes de Lisboa”, assegura a cartilha do evento, aproveita a ocasião para apresentar o hambúrguer artesanal Maria Noel.

Em banca estão também a associação cultural Passevite e a Somewhere a Process, uma nova concept store focada no anticonsumismo, que “incentiva os compradores a adoptarem um estilo de vida mais lento e propõe-se ajudá-los a fazer compras de consciência tranquila”.

O mercado está aberto entre as 11h e as 19h, mas a animação não fica por aqui. Fechadas as portas do palácio, a festa segue caminho por um roteiro nocturno, onde restaurantes e bares vizinhos aderem à causa com ementas alusivas à quadra e acepipes artesanais. No mapa sugerido pela organização, contam-se paragens para comer no Maria Food Hub, n’O Primo do Queijo, na Retrogusto84 e na CaJa; e para beber no Onda Cocktail Room, na Art Space, no Ladidadi, na Curva, n’A Mata e na Pharmacia Musical.

Quer no mercado, quer no roteiro, à espera dos visitantes nativos ou de outras paragens, há lugar a descontos.