Automotora descarrila no Algarve e linha fica interrompida

Uma automotora que circulava de Vila Real de Sto. António para Faro, descarrilou nesta segunda-feira, pelas 15h25 entre as estações de Fuzeta e Olhão.

Apesar do bogie (conjunto de quatro rodas) dianteiro ter saído de fora dos carris, não houve vítimas a lamentar, mas a linha do Algarve ficará interrompida durante várias horas até que se proceda ao carrilamento da composição. Para essa operação, partiu de Campolide um comboio-socorro, equipado com material e pessoal especializado.

A velocidade máxima de circulação naquele troço de via é de 90 km/h.

A composição era composta por uma UDD (Unidade Dupla Diesel) e transportava cerca de 30 passageiros, os quais seguiram viagem numa outra automotora.

Uma equipa do GPIAFF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) partiu para o local a fim de apurar as causas do acidente.

A automotora (o comboio regional com o número 5712) tinha partido de Vila Real de Sto. António às 14h37 e deveria ter chegado a Faro às 15h44, onde dava ligação ao Alfa Pendular para Lisboa.

A CP está a realizar transbordo rodoviário entre Olhão e Tavira.