A vitória de Rui Rio não deve ser menorizada

Contra as expectativas do mainstream, Rui Rio foi eleito pela terceira vez presidente do PSD, derrotando Paulo Rangel. Uma vitória ganha a pulso, numa disputa cuja dificuldade se reflecte no facto de nestas directas se ter verificado a menor diferença entre os candidatos em eleições internas neste partido. Rio obteve 18.852 votos, enquanto Rangel conseguiu 17.106 votos.