Fim-de-semana, na TV: aranhas e macacos entre revolucionários e artistas

CINEMA

Homem-Aranha

AXN, sábado, 19h50

Maratona com o herói da Marvel. Começa com o filme de Sam Raimi que colocou Tobey Maguire no papel do tímido adolescente que desenvolveu superpoderes depois de ser mordido por um aracnídeo especial. Seguem-se o segundo e terceiro capítulos (às 21h55 e 00h08, respectivamente), também de Raimi. Domingo, às 21h55, entra em cena Tom Hardy na pele do arqui-inimigo Venom, filmado por Ruben Fleischer. A saga continua nos próximos sábados, a partir desta hora, com Homem-Aranha: Regresso a Casa e Homem-Aranha: Longe de Casa, ambos dirigidos por Jon Watts e protagonizados por Tom Holland (dia 11), e O Fantástico Homem-Aranha e a sua sequela, em que Andrew Garfield encarna o super-herói, sob direcção de Marc Webb (dia 18).

Mark Felt - O Homem Que Derrubou a Casa Branca

AXN Movies, sábado, 21h10

Filme escrito e realizado por Peter Landesman, sobre o papel de Mark “Garganta Funda” Felt no escândalo Watergate. Liam Neeson ocupa o papel titular; Diane Lane, o da sua ambiciosa e problemática esposa. Maika Monroe, Tony Goldwyn, Josh Lucas e Bruce Greenwood também entram no elenco.

Planeta dos Macacos: A Origem

Fox, sábado, 21h20

Rupert Wyatt realiza esta adaptação do romance de ficção científica de Pierre Boulle. Uma equipa de cientistas, em busca de cura para o Alzheimer, usa como cobaia um chimpanzé. Will Rodman (James Franco) tenta salvá-lo dos testes cruéis, mas ele (Andy Serkis) desenvolve sentimentos de vingança. A história continua, às 23h15, com O Planeta dos Macacos: A Revolta, de Matt Reeves, com Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis e Toby Kebbell.

Distrito 9

RTP1, sábado, 23h16

Thriller de ficção científica realizado por Neill Blomkamp, produzido por Peter Jackson e protagonizado por Sharlto Copley. Uma nave extraterrestre aterra em Joanesburgo. Os “visitantes” são enclausurados num gueto. Anos depois, um agente é incumbido de os transferir para outro local e estudar a tecnologia militar. É então que um objecto alienígena lhe altera a composição genética, tornando-o uma espécie híbrida, com bioarmas ao seu dispor.

Gestos & Fragmentos

RTP2, sábado, 00h39

Com o subtítulo Ensaio sobre os militares e o poder, foi rodado por Alberto Seixas Santos dez anos após a passagem à democracia. É um documento histórico a três vozes, que analisa o processo nas perspectivas do “capitão de Abril” Otelo Saraiva de Carvalho, do académico Eduardo Lourenço e do realizador Robert Kramer, este no papel de um jornalista norte-americano.

O Último dos Moicanos

Fox Movies, domingo, 21h15

Michael Mann realiza esta adaptação do romance de James Fenimore Cooper, em que Daniel Day-Lewis é Hawkeye, um colono americano criado por moicanos. Oscarizado pelo som, o filme capta a crueza desta época de batalhas e adiciona-lhe uma pitada de romance, que se desenvolve entre Hawkeye e a filha de um oficial britânico (Madeleine Stowe). Destaque para as interpretações de Russell Means como Chingachgook e de Wes Studi como o maldoso Magua.

Cake - Um Sopro de Vida

Fox Life, domingo, 22h20

Claire está em constante sofrimento, a começar pela dor física que a persegue em resultado das mazelas de um acidente de automóvel. Por outro lado, a incapacidade de lidar com as perdas da sua vida fez dela uma mulher cínica, impaciente, sarcástica e pouco dada à empatia. Quando descobre que Nina, que frequentava o seu grupo de apoio, cometeu suicídio, Claire torna-se quase obsessiva em perceber as razões. Realizado por Daniel Barnz e escrito por Patrick Tobin, este drama é protagonizado por Jennifer Aniston, nomeada para um Globo de Ouro por este papel.

Bel Canto

RTP1, domingo, 1h

Uma soprano famosa vai a um país da América do Sul dar um concerto privado. Durante a festa, a casa é tomada de assalto por rebeldes armados. Realizado por Paul Weitz, o filme baseia-se num caso real que já tinha inspirado o livro homónimo de Ann Patchett. Julianne Moore surge no papel principal, mas a voz que se ouve nas partes cantadas é da soprano Renée Fleming.

SÉRIE

As Aventuras do Jovem Voltaire

RTP2, domingo, 22h08

Estreia. A mini-série franco-belga narra, em quatro episódios (para ver ao domingo), a vida de Voltaire (1694-1778) nos anos de juventude. Ao mesmo tempo que revela facetas menos conhecidas do seu trajecto – como os amores ou a relação com a realeza –, incide na evolução do seu pensamento, até se tornar um dos mais citados autores do Iluminismo e mentor das ideias basilares da Revolução Francesa

Foto As Aventuras do Jovem Voltaire

ESPECTÁCULO

Shakespeare ao Vivo!

RTP2, sábado, 22h04

Estreia. Registo do espectáculo que assinalou o 400.º aniversário da morte do dramaturgo inglês, em 2016, no Royal Shakespeare Theatre, em Stratford-Upon-Avon.Apresentado por David Tennant e Catherine Tate contou com participantes como Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Ian McKellen, Helen Mirren, Meera Syal, David Suchet, Rufus Wainwright, Tim Minchin, Gregory Porter, Joseph Fiennes, English National Opera, The Royal Ballet ou Akala.

MÚSICA

Paula Oliveira Quinteto Convida Ricardo Ribeiro - Homenagem à Música Portuguesa

RTP2, domingo, 00h08

Jazz e fado convivem com o cancioneiro português, neste encontro do quinteto da cantora e compositora Paula Oliveira (Luís Cunha no trompete, Leo Tardin no piano, Bernardo Moreira no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria) com a voz de Ricardo Ribeiro.

DOCUMENTÁRIOS

Wild Alaska

Nat Geo Wild, sábado, 17h

Em Dezembro, as tardes de fim-de-semana são passadas em paisagens de Inverno, onde “criaturas grandes e pequenas suportam a estação mais dura e mais implacável”, anuncia o canal. A programação, intitulada Wild Winter, passa, neste sábado, por uma viagem ao Alasca, para o retrato de um Verão Árctico.

Eunice Muñoz - Ofício de Actriz

TVI, sábado, 00h55

O canal estreia este documentário sobre Eunice Muñoz, no momento em que a actriz se despede dos palcos, aos 93 anos – oito décadas depois de se ter estreado no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com Vendaval.

Emirados Árabes Unidos Vistos de Cima

National Geographic, domingo, 21h35

Estreia de mais um programa que percorre um país a partir dos céus, desta vez os Emirados Árabes Unidos. As imagens aéreas oferecem uma perspectiva diferente desta terra de extremos, onde a beleza natural disputa a atenção com façanhas arquitectónicas imponentes e algo megalómanas. A viagem tanto pode passar por grandes dunas, oásis secretos e a montanha Jebel Jais, como dar a ver arranha-céus recordistas e resorts paradisíacos – ou até sobrevoar a maior quinta de criação de camelos do mundo.

Foto Emirados Árabes Unidos Vistos de Cima

A Prova Existe Algures

História, domingo, 22h15

Começa a segunda temporada da série documental em que o jornalista norte-americano Tony Harris procura explicações para mistérios e fenómenos intrigantes e enigmáticos, sejam avistamentos de criaturas ou de aeronaves que desafiam as leis da física. Estão prometidas baterias de testes a vídeos, fotografias e outros documentos, bem como análises detalhadas a testemunhos, para destrinçar o que é válido do que é fraudulento, quer o caso seja de OVNI, de uma serpente bicéfala, de um homem-cão ou da famosa espada Excalibur. Para esmiuçar aos domingos.

INFANTIL

Tarzan (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 21h25

Chris Buck e Kevin Lima realizam esta adaptação Disney do clássico de Edgar Rice Burroughs, sobre um humano que é criado por uma família de gorilas e que, um dia, é confrontado com as suas origens quando encontra Jane, uma jovem londrina, na floresta. Na versão portuguesa, as canções têm a voz de Luís Represas.

Spycies - Agentes Especiais (V. Port.)

Cinemundo, domingo, 12h05

Nesta comédia animada, em tom ambientalista, dois agentes secretos – um gato veterano que não segue regras e uma ratazana novata que só quer videojogos e televisão – têm de se unir para recuperar um objecto roubado.