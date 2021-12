Bloco Central, o SOS das crises

Foi apenas um Governo, o IX Constitucional, que durou pouco mais de dois anos, mas aquela fórmula ainda ensombra o debate político. Com a distância de 38 anos é fácil explicar a origem da solução. O Bloco Central, executivo dos dois maiores partidos, o PS e o PSD, que no somatório da preferência dos eleitores continuam maioritários, foi o SOS para as crises, e surge novamente no debate político perante eventuais cenários de ingovernabilidade saídos das próximas legislativas antecipadas para 30 de Janeiro.