CheckpointLX: aqui combate-se o VIH há dez anos, um espaço de igual para igual

Perto do Jardim do Príncipe Real, há um ninho aberto à comunidade de homens que fazem sexo com homens. A missão deste centro do GAT – Grupo de Activistas em Tratamento é suprir as falhas do SNS no acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis. Fomos conhecer o CheckpointLX neste Dia Mundial da Luta Contra a Sida.