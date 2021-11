Western sob o feitiço da artemísia

Tomas Savage e O Poder do Cão são exemplos felizes de reabilitação após anos de esquecimento. Publicado em 1967, o romance inscreve-se no melhor da literatura do Oeste americano: Thomas McGuane, Jim Harrison, Cormac McCarthy, Marilynne Robinson ou Annie Proulx, a autora de Brokeback Mountain. Que assinou o posfácio da edição que resgatou o livro de Savage em 2010 e que agora tem versão portuguesa em simultâneo com a estreia na Netflix da adaptação por Jane Campion [ver texto nestas páginas].