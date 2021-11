Pandemia leva a queda inédita de três meses na idade da reforma em 2023

Dados provisórios do INE indicam que a esperança de vida aos 65 anos recuou para 19,35 anos, o que levará a uma queda inédita da idade da reforma para os 66 anos e quatro meses em 2023, menos três meses do que os exigidos em 2022.

As mortes associadas à pandemia da covid-19 conduziram a uma redução da esperança de vida aos 65 anos e a idade da reforma irá recuar e fixar-se nos 66 anos e quatro meses em 2023, numa queda inédita em Portugal.

De acordo com os dados provisórios, divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, o indicador que mostra quanto pode uma pessoa esperar viver depois de atingir os 65 anos recuou para 19,35 anos no triénio de 2019 a 2021, o que corresponde a uma redução quatro meses face ao triénio anterior.

“A esperança de vida aos 65 anos foi estimada em 19,35 anos, o que corresponde a uma redução de 0,34 anos (quatro meses) relativamente ao triénio anterior (19,69 anos em 2018-2020), em resultado do aumento do número de óbitos no contexto da pandemia”, refere o INE.

Em Maio, o INE já antecipava que entre 2019 e 2021 este indicador poderia recuar, uma vez que já apanhava os anos marcados pela pandemia. Na altura, e tendo por base a mortalidade observada nos primeiros quatro meses de 2021 e as previsões de mortalidade para o período de Maio a Dezembro, o instituto concluía que a esperança de vida à nascença poderia recuar 2,76 meses (para 80,83 anos) e a esperança de vida aos 65 anos possa diminuir três meses (para 19,44 anos).

Os dados mais recentes agora divulgados mostram que afinal o recuo foi maior do que o esperado e uma das consequências disso é uma redução inédita da idade normal de acesso à pensão, que está associada a este indicador.

Assim, e depois de ter estado sempre a subir, a idade da reforma passará para os 66 anos e quatro meses em 2023. Trata-se de uma redução de três meses face aos 66 anos e sete meses exigidos em 2022 e de dois meses em comparação com os 66 anos e seis meses exigidos em 2021.