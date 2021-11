O humor de Ricardo Araújo Pereira e Gregorio Duvivier começa no camarim e acaba no palco

Dois homens, um português e um brasileiro, refastelados em dois sofás em cima do palco a trocarem umas ideias sobre a palavra “siririca”. O termo existe no Brasil mas não em Portugal e um espectador, aproveitando o momento de diálogo entre palco e plateia, desculpou-se pela sua brejeirice ao concluir: “Significa que as portuguesas não siriricam”. Mas já lá vamos. Os humoristas Ricardo Araújo Pereira, 47 anos, um dos criadores dos Gato Fedorento e do programa de sátira política Isto É Gozar com Quem Trabalha, e Gregorio Duvivier, 35 anos, um dos criadores do Porta dos Fundos e do programa Greg News, juntaram-se domingo à noite na Aula Magna, em Lisboa, para o terceiro espectáculo Um Português e um Brasileiro entram num bar… E falaram, também, de “siririca”.