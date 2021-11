Conversas de véspera de Natal

Mãe, este ano vai voltar a ser a sério. Vamos todos aí jantar na véspera de Natal, ok? Ah, todos... Os seis e a Amora, suponho, que é triste deixar um cão em casa na noite de Natal.

Pois. Sabes que vos adoro, mas confesso que com o confinamento já quase que me habituei a ter a casa mais sossegadinha. Por acaso não querem fazer por Zoom, não? Assim como assim os miúdos também só olham para os ecrãs!

Ah, ah, presumo que esteja a gozar (certo!?) E, mãe, não somos só os seis, conte também com os manos e as namoradas. Por favor, não se esqueça (outra vez!) de que uma delas é vegetariana e a outra tem uma intolerância ao glúten.

Só mais uma coisa. Sorry, se é uma enchente, mas acabei por dizer aos meus sogros para virem também — ficaram tão desiludidos quando lhes disse que iam passar mais uma noite de Natal sem os netos.

Humm, menus a la carte? Sabes que odeio cozinhas — as cozinhas têm facas, são sítios perigosos! —, mas posso tentar dar esse recado ao chef Natal cá de casa. Duvido que reaja bem. E com razão. Por amor de Deus, filha, o espírito de Natal não é sentarmo-nos todos à mesa e partilharmos uma mesma refeição?!

O que é que lhe deu hoje para refilar com tudo? Há receitas de bacalhau vegano, com certeza, façam lá um Google. Mas, mãe, já que estamos a falar destas coisas, por favor não encha os miúdos de doces, pode ser? Porque depois ficam eléctricos, não dormem, e no dia seguinte ninguém os atura.

O açúcar é o maior veneno do século XXI. Tem juízo. E, por favor, não me cites um novo estudo, há estudos para tudo. Era o que faltava um Natal sem açúcar. Não sei se já olhaste para o calendário ultimamente, mas o Natal é só um dia por ano!

Excepto em sua casa! Por aí o Natal é todos os dias, pelo menos em relação aos doces. Ah, e mãe, não sei se já compraram presentes para todos, mas, a sério, queria mesmo que só oferecêssemos uns aos outros coisas sustentáveis. Não temos planeta B!

Filha, endoideceste de vez! Tenho lá orçamento para brinquedos de madeira e, além disso, se não der a LOL de plástico cor-de-rosa brilhante à tua filha do meio, a coitadinha morre de desgosto. Tu ainda cá vais estar muitos anos para emendar a mão, mas eu não tenho essa margem de manobra.

Desculpe dizer-lhe isto, mas a mãe contradiz-se a todo o momento. Ainda ontem me disse que eu tinha de aprender a frustrar os meus filhos, que não lhes podia dar tudo o que queriam, e agora já é tudo ao contrário? Em que é que ficamos?

Tu não ouves é com atenção o que te digo. E esta conversa já não está a contribuir nada para a nossa felicidade; por isso, liga-me de viva voz, ou aparece por cá. Além do mais, já me doem as articulações de tanto dedilhar neste teclado minúsculo.

Agora a sério, querida Mãe, esta é a conversa que não vamos ter! Depois do que já vivemos nos últimos quase dois anos, era o que faltava perdermos tempo com coisas que não interessam nada. Estou decidida a aproveitar o gigantesco privilégio que é voltarmos a estar juntos neste Natal.

Querida Filha, assino por baixo. Vamos dar passeios nas matas e na praia e apanhar paus e pedras e folhas para o Presépio. O ano passado fiz um em que os pastores, os anjos e os reis magos estavam em “bolhas”, confinados debaixo de campânulas de vidro, lembras-te? E tricotei uma máscara para Nossa Senhora e S. José. Este ano quero um presépio gigante e cantar músicas de Natal aos vizinhos, e vibrar com o excitamento dos miúdos.

Querida Mãe, e vamos à Missa do Galo, celebrar o nascimento de Jesus e agradecer não nos faltarem nem pretextos nem oportunidades para continuarmos a fazer birras juntas.

Não te esqueças de pôr a meia no fundo da cama, na tua e na dos miúdos, deixar bolachas ao Pai Natal, e deitar a língua de fora a toda a gente que se atrever a dizer que não tens idade para essas coisas ou, pior, que o Pai Natal não existe ou que as crianças podem ficar traumatizadas por acreditar em magia, e...

Mãe, não comece...

