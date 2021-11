Catarina Martins avisa que, sem maioria absoluta, “plano B” do PS é “um bloco central”

No Encontro Nacional deste sábado, os bloquistas reiteraram quatro compromissos com vista às legislativas antecipadas e aprovaram novas propostas como a criação de um Serviço Nacional de Cuidados.

A coordenadora do Bloco de Esquerda não tem dúvidas de que o “plano A do PS” relativamente às eleições de 30 de Janeiro passa por conquistar uma “maioria absoluta” e acredita que, falhado esse objectivo, o “plano B” dos socialistas “parece ser um bloco central, formal ou informal”, com o PSD, seja ele liderado por Rui Rio ou Paulo Rangel, que este sábado disputam a cadeira do líder dos sociais-democratas.