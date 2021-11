Assédio e violência

Dos inquiridos, 42% referiram ter sofrido alguma situação de assédio ou violência quer nos locais onde estudaram ou trabalharam, quer em relações de intimidade. Destes, 53% das vítimas foram mulheres; 32% foram homens. As situações mais delicadas ocorrem entre os 15 e os 24 anos, no caso das mulheres. No caso dos homens não há grandes diferenças resultantes do passar do tempo no que toca a situações de assédio, com excepção do "assédio no local de trabalho" e do número dos que sofrem alguma violência nas relações íntimas.