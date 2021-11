O Douro sensível visto pelos Nicolau de Almeida

Há uns tempos, apareceu à venda uma parcela de terreno com matos de 13 hectares que fazia fronteira com a Quinta do Monte Xisto. O pai João Nicolau de Almeida e os filhos Mafalda, Mateus e João souberam e compraram-na. Quem soubesse do negócio, pensaria de imediato que essa parcela de mato fosse transformada em vinha. Engano. O mato é para ficar como está porque o mato faz parte da biodiversidade do Douro e a biodiversidade concede aos vinhos uma parte da sua alma e da sua complexidade. Há quem interprete o vinho e o Douro como uma linha de produção, mas essa não é a perspectiva dos Nicolau de Almeida. Os vinhos que criam no Monte Xisto são a expressão de um Douro sensível, ligado à terra e à memória, onde o negócio se confunde com uma causa e a vinha e o vinho se vêem como um dever da família.