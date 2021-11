Número de doentes em UCI dispara para 40% do valor crítico

Relatório da DGS e do Insa confirma “actividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade elevada, com tendência fortemente crescente a nível nacional”.

O número de doentes de covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente apresenta uma “tendência fortemente crescente”, correspondendo a 40% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas, uma forte subida face à semana anterior (28%), revela o relatório das “linhas vermelhas” da Direcção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa)​​.

“A análise dos diferentes indicadores revela uma actividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade elevada, com tendência fortemente crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são ainda moderados, mas com tendência crescente”, avisam as entidades no relatório divulgado esta sexta-feira.

A nova variante Ómicron, que ainda não foi detectada em Portugal, “suporta a necessidade de reforçar a vigilância epidemiológica, virológica e do controlo de fronteiras em Portugal, até serem conhecidas mais informações”.

O número de novos casos de infecção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 298 casos, com “tendência fortemente crescente a nível nacional”. Nos grupos etários mais vulneráveis (idade superior ou igual a 65 anos), este indicador fixa-se nos 211 casos, também com “tendência fortemente crescente a nível nacional”.

O R(t), o índice de transmissibilidade, apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma “tendência crescente da incidência de infecções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,19) e em todas as regiões. A manter esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes possa ser ultrapassado em menos de 15 dias”.

A mortalidade por covid-19 (15,5 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes) também “apresenta uma tendência crescente. Esta taxa de mortalidade revela um impacto moderado da pandemia na mortalidade”.

A nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 4,7% (na semana anterior foi de 4,3%), acima do limiar definido de 4,0%. “Observou-se um aumento do número de testes para detecção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias”, indica o relatório.

A proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 2,6% (na semana passada foi de 2,8%), mantendo-se abaixo do limiar de 10,0%.