Parlamento aprova adiamento da extinção do SEF

Processo de extinção do serviço e distribuição de competências ficará nas mãos do próximo Governo

O adiamento da extinção do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com a justificação de uma eventual necessidade de reforço do controlo fronteiriço por causa da covid-19, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e as abstenções do PSD, CDS, PCP, BE, PEV.

A extinção do SEF e a distribuição das suas competências pela PSP, GNR, PJ, Instituto de Registos e Notariado e também para a nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, deveria entrar em vigor a 11 de Janeiro e passa agora para 11 de Maio. A criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo foi também adiada por 180 dias.

O PS apresentou este projecto de lei esta semana, mesmo em cima da dissolução da Assembleia da República, para adiar todo o processo com a justificação da pandemia. “Considerando a evolução da situação epidemiológica em Portugal, nas últimas semanas, relativa à pandemia da doença COVID-19, prevê-se a necessidade de reforçar o controlo fronteiriço, designadamente no que concerne à verificação do cumprimento das regras relativas à testagem”, lê-se na exposição de motivos da iniciativa legislativa.

A extinção do SEF teve a oposição do PSD. O líder social-democrata Rui Rio considerou positivo o adiamento do processo já que permite ao próximo Governo, que será eleito a 30 de Janeiro, “repensar” a extinção daquele organismo.