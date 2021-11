Os vencedores (e o grande perdedor) nas vendas de vinho em Portugal

Há quem se assuste com os prejuízos — e os que se entusiasmam com os lucros assustadores. Há quem tenha fechado as portas e quem as tenha escancarado. Uns ficaram pelo caminho da pandemia, uns vão sobrevivendo e outros andam eufóricos com as vendas de vinho que em muitos casos já são superiores aos números do extraordinário 2019. Cresceram os grandes (distribuidores e marcas), encolhem-se e mingam os nomes que os consumidores não reconhecem. Há os grandes vencedores e um grande perdedor identificado a vermelho: a restauração, o elo mais fraco desta grande equação.