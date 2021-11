PS apresenta na sexta-feira diploma para voltarem as máscaras obrigatórias na rua – mas só se forem precisas

O PS vai levar ao plenário desta sexta-feira um projecto de lei que recupera preventivamente a obrigação excepcional do uso de máscara no espaço público que vigorou entre Outubro do ano passado e Setembro deste ano. Preventivamente, porque o diploma irá estabelecer que a medida só entrará em vigor se no período em que a Assembleia da República estiver dissolvida o Governo entender que é necessário voltar a impor essa restrição.

Ou seja, é uma forma de deixar o terreno preparado para o caso de a situação epidemiológica se complicar de tal forma que seja preciso recorrer a novas medidas além das que o Governo acaba de decidir no Conselho de Ministros, confirmou o PÚBLICO junto de fonte da bancada parlamentar socialista. Porque, depois de dissolvida, a Assembleia da República passa a funcionar apenas com a comissão permanente que não pode fazer votações de diplomas - para isso teria que convocar o plenário dos 230 deputados.

A obrigatoriedade do uso de máscara na rua esteve em vigor durante 318 dias, desde 28 de Outubro do ano passado até 12 de Setembro deste ano, coincidindo com os períodos mais graves da pandemia. A 15 de Setembro baixou de situação de calamidade para estado de contingência e a 1 de Outubro passou apenas a estado de alerta. O regresso à situação de calamidade poderá, por isso, voltar a justificar esse uso obrigatório de máscara na rua.

O texto da lei - tanto da primeira versão como das prorrogações - sempre classificou esta como uma medida “excepcional” e “temporária” de resposta à pandemia de covid-19, de modo a enquadrar juridicamente esta restrição de direitos pessoais.

Até o Presidente da República já defendeu, na passada semana, que devia ser reposto o uso obrigatório de máscara na rua, embora tenha remetido a decisão sobre tais medidas para depois da reunião do Infarmed de sexta-feira passada.

O uso de máscara foi obrigatório na rua para todas as pessoas com idade a partir dos 10 anos - no “acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicos”, dizia a lei - sempre que o distanciamento físico recomendado fosse impraticável, ou seja, cerca de dois metros. E só estava dispensado dessa obrigação quem apresentasse atestado médico de incapacidade por se tratar de pessoa com “deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas”. Estavam previstas multas entre os 100 e os 5000 euros para quem infringisse a lei.

Parlamento sem saber como gerir a próxima semana

Entretanto, apesar de ter marcada para esta sexta-feira uma reunião plenária apenas para votações, o Parlamento continua sem saber quando será dissolvido e isso não está a facilitar a gestão dos trabalhos. Quem o admitiu nesta quinta-feira à tarde foi a secretária da Mesa da Assembleia, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha. “Continuamos no desconhecimento da data da dissolução, o que de alguma forma condiciona esta função”, afirmou aos jornalistas no final da reunião da conferência de líderes ao final da tarde.

O decreto de dissolução tem que ser publicado entre os dias 2 e 5 de Dezembro, tendo em conta a marcação das eleições para dia 30 de Janeiro. A conferência de líderes reúne novamente no dia 2 para marcar ou um plenário ainda antes da dissolução ou para tratar já do agendamento da comissão permanente - que deverá ser numa data a determinar entre os dias 6, 9 e 16 de Dezembro.