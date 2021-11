Eurostars inaugura dois hotéis em Lisboa, incluindo cinco estrelas Universal

O Eurostars Hotel Company vai “consolidar a aposta em Portugal” com a inauguração esta quinta-feira de dois hotéis em Lisboa: um investimento de “mais de 55 milhões”, segundo a cadeia hoteleira, do Grupo Hotusa, à Lusa. Abrem assim o Eurostars Universal Lisboa, um hotel cinco estrelas, e o Ikonik Lisboa, uma unidade hoteleira de três estrelas.

Com estas duas novas aberturas em Lisboa, o grupo passa a deter 21 unidades, “sendo Portugal o segundo mercado mais importante da companhia”, logo a seguir a Espanha, refere a empresa.

Os dois hotéis estão localizados no Parque das Nações e, segundo o grupo, as suas instalações “são tematizadas para prestar homenagem à história e à cultura da bela capital que os acolhe”. Assim, e “devido à sua singularidade”, ambos os projectos têm como objectivo “converter-se numa referência na comemoração de eventos na capital portuguesa”.

O presidente do Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, afirmava, numa nota do início do mês, que Portugal “tem sido historicamente um mercado estratégico” para a empresa, no qual, diz, sempre tiveram “experiências únicas” e onde esperam “continuar a crescer no futuro”.

De acordo com a mesma nota, estes dois hotéis estão unidos “por mais de 800 m2 [metros quadrados] destinados à comemoração de eventos”, ou seja, possui mais de 800 m2 de salas com capacidade para acolher eventos de até 1.000 pessoas.

“Trata-se de dois hotéis, um de 3 estrelas e outro de 5 estrelas, localizados em dois edifícios ligados por grandes salas concebidas para acolher os mais diversos eventos, sejam eles sociais, comemorações de índole familiar ou encontros do âmbito MICE [sigla inglesa para Meetings (Encontros), Incentives (Incentivos), Conferences (Conferências) and Exhibitions (Feiras)]. Esta singularidade permite que o cliente possa utilizar qualquer um dos espaços que integram este projecto, oferecendo-lhe a capacidade necessária para se encarregar da organização integral de um evento”, explicam.

O Eurostars Universal Lisboa 5 estrelas é “um hotel de design, com uma oferta de 189 quartos, ideal “tanto para viagens de negócios como para turismo”, enquanto o Ikonik Lisboa tem um “espírito moderno e funcional”, com 230 quartos.

“Ao contrário do Eurostars Universal 5 estrelas, cujas instalações pretendem homenagear a cidade clássica, a estrutura do Ikonik Lisboa 3 estrelas tem como temática constituir um reflexo fiel da capital jovem, moderna e funcional, dessa cidade que muda e se reinventa no ritmo que os seus jovens também o fazem. (...)”, referem.

Antes destes dois, o grupo já contava com cerca de 1.900 quartos, nos, até aqui, 19 estabelecimentos.

O Eurostars Hotel Company é a cadeia hoteleira do Grupo Hotusa, contando com mais de 200 estabelecimentos, distribuídos por 19 países, e onde estão integradas as marcas Eurostars Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels e Áurea Hotels.

O Grupo Hotusa, nascido em 1977 e com sede em Barcelona (Espanha), conta com mais de 5.500 empregados e uma facturação que em 2019 ultrapassou os 1.200 milhões de euros, segundo a empresa.