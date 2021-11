Dense Air, Nos e Vodafone já pagaram licenças 5G

A Anacom revelou esta quinta-feira que já aprovou os projectos de decisão relativos à emissão dos títulos dos direitos de utilização de frequências atribuídos a três das empresas vencedoras no leilão 5G: a Nos, a Vodafone e o operador grossista Dense Air.

Os projectos de decisão foram aprovadas na quarta-feira, dia 24 de Novembro, “na sequência dos pagamentos efectuados por essas empresas dos valores devidos pelo espectro ganho” no leilão, adiantou a entidade reguladora.

Para adquirirem os direitos de utilização das frequências, a Nos, a Vodafone e a Dense Air pagaram 165 milhões de euros, 133 milhões de euros e 5,765 milhões de euros cada, respectivamente.

Segundo a Anacom, os projectos de decisão aprovados ontem “foram submetidos ao procedimento de audiência prévia de cada uma das empresas em causa”.

As empresas têm dez dias no máximo para se pronunciarem (podem fazê-lo antes) e depois disso a Anacom preparará as decisões finais relativas à emissão das licenças, abrindo espaço a que as empresas possam levar as suas ofertas ao mercado ainda antes do final do ano.

Depois da Nos, Vodafone e Dense Air, ficam a faltar os pagamentos da Meo (125 milhões de euros), Nowo (70 milhões) e Dixarobil (67,3 milhões).