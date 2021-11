Terça, na TV: Mandela, debate e espionagem em campo

CINEMA

Invictus

Hollywood, 21h30

Com realização de Clint Eastwood, esta é a história verídica sobre a forma como Nelson Mandela, com a ajuda do capitão da selecção sul-africana de râguebi, inspirou um país inteiro, ainda consumido por 42 anos de apartheid. Confiante de que poderia pôr afrikaners e negros a olhar na mesma direcção, Mandela usa a equipa dos Springboks como símbolo da união nacional, levando-a até à final do Campeonato do Mundo de Râguebi de 1995. Morgan Freeman encarna Mandela, numa interpretação nomeada para o Óscar de melhor actor. Matt Damon, que dá vida ao capitão, também foi indicado para uma estatueta dourada, como melhor actor secundário.

A Noite dos Reis

TVCine Edition, 22h

La Maca é uma prisão autogovernada pelos reclusos, que fica no meio de uma floresta em Abidjan, Costa do Marfim. Um jovem que é enviado para lá é nomeado, pelo recluso-chefe, como Contador de Histórias. É assim encarregue de contar uma história que tem de durar até ao amanhecer, desconhecendo que, se chegar ao fim, morrerá. Um filme de Philippe Lacôte, um ex-jornalista de rádio da Costa do Marfim tornado realizador. Ganhou o prémio Amplify Voices no Festival de Toronto, em 2020.

O Atirador

Fox, 23h02

Mark Wahlberg é Bob Lee Swagger, um atirador brilhante que, por causa de uma traição, acaba por deixar os Marines. A viver numa casa no topo de uma montanha quase inacessível, quase consegue esquecer o passado. Mas, um dia, é chamado para uma nova missão. O que não imagina é que é uma armadilha para o incriminarem e acusarem da morte do Presidente dos Estados Unidos. Perseguido, terá de tentar sobreviver e provar a sua inocência. Um thriller dramático com realização de Antoine Fuqua e argumento de Jonathan Lemkin, com base no romance Ponto de Impacto, de Stephen Hunter.

Minha Alma por Ti Liberta

RTP1, 00h50

Quando a mãe de Frédi morreu, legou-lhe um dom: o de curar outras pessoas usando nada mais do que as suas mãos. No entanto, vive num dilema: por um lado, está longe de se rever no papel de curandeiro; por outro, quer honrar a memória da mãe e não lhe parece correcto desperdiçar aquele imenso poder de ajudar o próximo. Uma sucessão de acontecimentos vai fazê-lo perceber que não tem alternativa senão abraçar a sua condição. Protagonizado por Grégory Gadebois – nomeado para o César de melhor actor –, um filme dramático escrito e dirigido pelo francês François Dupeyron.

DESPORTO

Futebol: Barcelona x Benfica

TVI, 19h45

Directo. O Benfica vai a Camp Nou reencontrar o Barcelona, depois de o ter derrotado por 3-0, no Estádio da Luz, no final de Setembro. O jogo, referente à quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, é o primeiro de Xavi Hernández enquanto novo treinador da equipa catalã. O árbitro russo Sergei Karasev dirige a partida.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h08

Directo. Emissão especial do debate moderado pelo jornalista Carlos Daniel. A partir do Museu dos Coches, em Lisboa, convoca um painel alargado de comentadores. Embora partam da inevitável avaliação das situações de crise pandémica, económica e política, debruçam-se menos sobre a actualidade e mais sobre projecções para o futuro do país.

DOCUMENTÁRIOS

El Trabajo o a Quien le Pertenece el Mundo

TVCine Edition, 14h20

A espanhola Elisa Cepedal realiza este trabalho sobre a luta de uma comunidade mineira face ao declínio da indústria em que trabalha.

A Arte da Espionagem

RTP1, 23h59

Estreia. Vigilância, sedução, operações especiais, tecnologia de ponta, comunicações secretas. Estes conceitos povoam a ideia do trabalho de espionagem, parte dela construída pelos estúdios de cinema. Mas como funciona na vida real? Esta série documental traça a história desse mundo sub-reptício, enquanto oferece um panorama das suas características, desde o recrutamento dos profissionais até às estratégias e ferramentas usadas, sem esquecer o planeamento de missões por vezes mortais.