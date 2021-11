Moção de Rangel rejeita “bloco central”, de resto é omissa sobre entendimentos com o PS

Candidato à liderança do PSD faz duras críticas ao Governo PS, a Rui Rio e propõe um debate sobre primárias abertas no partido.

Nas últimas semanas, Paulo Rangel tem-se escusado falar sobre cenários de governabilidade após as próximas legislativas. A sua moção de estratégia global como candidato à liderança do partido também não vem clarificar se estará disponível para entendimentos com o PS, nem em que condições. É apenas assumida a rejeição ao “bloco central ainda que de meia legislatura” e “coligações com forças políticas radicais”, sejam “de direita ou de esquerda”.