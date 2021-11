Houve uma mesquita na Sé de Lisboa? A dúvida que desenterrou uma guerra entre arqueólogos

Dois académicos defenderam num encontro do sector que os vestígios encontrados nos claustros não pertencem à mesquita e talvez nem sejam do período islâmico. Seguiram-se acusações de que tinham insultado arqueólogos e historiadores e de promoverem “destruição de património”.

Estaria a principal mesquita de Lisboa em 1147, quando as tropas cristãs chegaram à cidade, no local onde hoje se ergue a Sé? A pergunta corre no meio académico desde há pelo menos 30 anos, mas a recente descoberta de vestígios arqueológicos nos claustros deu renovado fôlego a esta teoria, reacendeu o debate entre arqueólogos e trouxe-o para a esfera pública.