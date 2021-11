De volta dos papéis da autora de Pantagruel, Nuno Alves Caetano publica As Doces Receitas da sua avó

Quando a avó estava na cozinha era um corrupio. O tio subia as escadas, da cozinha do rés-do-chão para o primeiro andar, gritava “Ó Necas!”, a mãe descia a correr e os gémeos iam atrás. “Éramos muito gulosos”, recorda Nuno Alves Caetano, que decidiu dar mais uma volta aos cadernos e papéis da sua avó e publicar As Doces Receitas da minha avó Bertha Rosa-Limpo, numa edição cuidada e cuja capa e as ilustrações remetem para o grande sucesso da família, O Livro de Pantagruel.

O Livro de Pantagruel Autor: Berta Rosa-Limpo, Maria Manuela Caetano e Jorge Brum do Canto

Editor: Temas e Debates 1192 págs., 49,90€

Comprar

A avó era Bertha Rosa-Limpo, uma mulher da alta burguesia lisboeta, que se casou aos 15 anos e não sabia o que dizer à cozinheira para fazer às refeições. A curiosidade levou-a para a cozinha e a coleccionar receitas que pedia às amigas, mas também aos cozinheiros dos restaurantes onde gostava de um ou de outro prato. A colecção e organização das suas receitas levou-a a aceitar o convite do marido de uma das suas amigas, o director do jornal O Século, e publicar a primeira edição de O Livro de Pantagruel — num claro elogio ao célebre cozinheiro francês e também à cozinha daquele país, que era a referência naquele tempo. Mas Bertha Rosa-Limpo, que enquanto cantora de ópera passou temporadas em Itália, abriu as portas à cozinha italiana que, até então, não tinha lugar nas mesas portuguesas, orgulha-se o neto, em conversa com o PÚBLICO. “Dizem que a minha avó introduziu a cozinha italiana nas casas portuguesas”, reforça, lembrando os cannelonnis feitos na enorme mesa da cozinha com tampo de mármore.

As Doces Receitas da Minha Avó Bertha Rosa-Limpo Autor: Nuno Alves caetano

Editor: Casa das Letras 224 págs., 17,01€

Comprar

O tio que subia as escadas a correr e que sempre viveu com a avó era o realizador de cinema Jorge Brum do Canto, autor de filmes como A Canção da Terra e Chaimite, também ele um “excelente cozinheiro”. Quando, por exemplo, a mãe e os filhos iam a algum restaurante em que o cozinheiro se recusava a partilhar a receita, o tio chegava a casa e ia para a cozinha até conseguir reproduzi-la. Por fim, escrevia-a. “O meu tio Jorge tinha um paladar fora de série. Conseguia distinguir os ingredientes com subtileza e precisão”, conta.

A mãe era Maria Manuela Limpo Caetano, a quem o tio chamava amorosamente “Necas”, que, além de estar sempre envolvida nas receitas e na elaboração do livro, ao lado do irmão e da mãe — os três assinam as edições do livro a partir da sua 23.ª edição —, também tomou as rédeas da fábrica de cosmética que Bertha Rosa-Limpo criou, a Thaber (anagrama de Bertha), onde eram desenvolvidos leites de limpeza e cosméticos (batons, máscaras para as pestanas, pós de arroz e rouge) a partir de ingredientes naturais e com base no receituário do seu pai, dono de uma farmácia em Lisboa. A fábrica foi uma das muitas que desapareceram quando da revolução de Abril de 1974, mas Nuno Alves Caetano acredita que actualmente teria potencial para voltar a abrir, assim existissem investidores interessados. “Todos os ingredientes eram naturais, uma coisa a que se dá muita importância hoje em dia”, justifica.

Foto Bertha Rosa-Limpo com os filhos, Jorge Brum do Canto e Maria Manuela Limpo Caetano DR

Os gémeos eram Nuno e o irmão, que serviam de “cobaias”. “Crescemos entre tachos e panelas e éramos uns gulosos”, conta o também autor, que, em parceria com a sua mãe e a irmã Maria João Caetano, escreveu O Livro de Pantagruel - de Garfo e Faca à Volta do Mundo, em 2012. Com tamanho envolvimento em tudo o que a avó, o tio e a mãe faziam não havia como os netos não se envolverem, reconhece. “Habituámo-nos a todos esses rituais, por isso, foi natural entrar na parte activa”, diz Nuno Alves Caetano, ou seja, na revisão da “Bíblia da cozinha”, o Pantagruel. O autor explica que a família teve sempre a preocupação de manter o livro actualizado depois da morte da avó, em 1981. Nasceu com 1500 receitas, mas acabaram por fechar nas 5000. Actualmente tem 3000. “É um trabalho de família”, frisa.

O Livro de Pantagruel - De Garfo e Faca à Volta do Mundo Autor: Maria Manuela Limpo Caetano, Nuno Alves Caetano e Maria João Caetano

Editor: A Esfera dos Livros 416 págs., 26€

Comprar

“Vai na 81.ª edição, mas a editora não quis que se mexesse mais”, lamenta. Nuno Alves Caetano imagina a introdução de receitas vegetarianas, dieta que a sua filha adoptou e na qual é uma boa cozinheira. “A criatividade está nos genes da família”, orgulha-se. Na impossibilidade de rever o Pantagruel, o autor foi buscar os apontamentos que a mãe deixou, fruto da recolha e trabalho da sua avó, e foi separando as receitas entre doces e salgados. “São todas receitas que não estavam no Pantagruel, mas que eram da minha avó e que, um dia, poderiam vir a constar do livro”, garante. Este livro que agora publica dedica-se apenas aos doces e apresenta 170 receitas, entre bolos, bolachas e outras sobremesas.

Foto Nuno Alves Caetano com a avó, Bertha Rosa-Limpo DR

Com a avó, Nuno aprendeu lições que se mantêm actuais: “A qualidade dos ingredientes é fundamental, disse sempre. Nas primeiras edições havia conselhos sobre a compra e preservação dos alimentos. Uma preocupação que sempre teve foi com a saúde e essa foi transmitida à família. Ainda temos essa disciplina incutida pelo seu exemplo.”

Foto DR

Três receitas de Bertha Rosa-Limpo

Quadrados finos para chá

Ingredientes:

500 g miolo de amêndoa

500 g açúcar

7 ovos

1 c. de sopa manteiga

3 c. de sopa farinha

1 c. de chá fermento em pó

Canela em pó q.b.

Icing sugar q.b.

Pão ralado: q.b.

Preparação:

Pela-se a amêndoa e pisa-se até ficar numa massa. Batem-se os ovos com o açúcar, o mais que se puder. Acrescenta-se a manteiga amolecida em banho-maria, 2 pitadinhas de canela, o fermento e a farinha e torna-se a bater. Por fim, adiciona-se a amêndoa pisada e, depois da massa bem ligada, espalha-se num tabuleiro de pírex untado com manteiga e levemente polvilhado com pão ralado.

Coze-se em forno de calor moderado, volta-se para cima de papel vegetal polvilhado com açúcar e deixa-se arrefecer. Com uma faca afiada e comprida, corta-se em pequenos quadrados que se polvilham com bastante icing sugar.

Talhadas de ovos-moles

Ingredientes:

750 g açúcar

32 gemas de ovos

125 g amêndoas peladas

Foto DR

Preparação:

Com meio quilo de açúcar e 12 gemas de ovos, fazem-se fios de ovos que se põem a escorrer num passador de rede. Na calda que fica, deitam-se 250 g de açúcar e mais um pouco de água e leva-se ao lume. Quando chegar a ponto de fio tira-se do calor. Quando morno, juntam-se-lhe as amêndoas peladas e bem pisadas e 20 gemas de ovos já batidas. Mexe-se tudo e volta a lume brando, sempre mexendo até cozer e ficar como papas grossas. Retira-se e liga-se com metade dos fios de ovos. Num tabuleiro untado com manteiga, espalha-se metade dos restantes fios de ovos que se cobrem com o doce que se preparou. Tapa-se com os fios de ovos que sobraram e mete-se o tabuleiro no forno. Depois de cozido corta-se em talhas que se dispõem novamente no tabuleiro e aloiram-se no forno, dos dois lados.

Sobremesa de Natal

Ingredientes:

350 g pão-de-ló em fatias

1 ananás (maduro)

350g açúcar

1 cálice dos de Porto de Rum

metade de uma vagem de baunilha

5 dl chantilly (gelado) ​

4 dl água

Foto DR

Preparação: