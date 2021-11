Isabel II exibe saúde no primeiro compromisso presencial desde a passagem pelo hospital

A saúde da rainha Isabel II tem preocupado os britânicos: depois de uma passagem pelo hospital, onde ficou internada durante uma noite, cancelou a viagem à Irlanda do Norte, não compareceu na COP26, em Glasgow, e, pela primeira vez, em 69 anos de reinado, faltou à cerimónia do Domingo da Memória, realizado anualmente no Reino Unido para assinalar a contribuição dos militares britânicos e dos restantes países da Commonwealth nas duas guerras mundiais e conflitos posteriores. Por isso, a imagem de sua majestade, de pé e sem qualquer apoio, naquele que foi o primeiro compromisso público presencial desde quase há um mês, foi recebida com um suspiro de alívio.

Apesar de ter cancelado a sua presença no memorial de guerra Cenotáfio​, no centro de Londres, ​o Palácio de Buckingham esclareceu que tal não se deveu ao descanso aconselhado pelos médicos, mas por um mau jeito nas costas, descrito como uma infeliz coincidência. Já esta quarta-feira, Isabel II recebeu no Castelo de Windsor o general sir Nicholas Patrick Carter​, que está prestes a abandonar o cargo de Chefe do Estado-Maior da Defesa​, e foi partilhada uma imagem sua de pé e sem qualquer apoio.

As melhoras da rainha já tinham sido assinaladas pelo filho mais velho. De visita à Jordânia, o príncipe Carlos informou que a mãe “está bem”, ressalvando que “quando se chega aos 95 anos já não é tão fácil como costumava ser”. Rematando, em jeito de brincadeira: “Já é mau o suficiente aos 73 anos.” O príncipe herdeiro celebrou o aniversário no último domingo.

Entretanto, continuam os preparativos para o próximo ano, em que se assinala o Jubileu de Platina do reinado de Isabel II, um dos mais longos da história mundial – à sua frente apenas Luís XIV de França (72 anos e 110 dias), Bhumibol Adulyadej da Tailândia (70 anos e 126 dias) e Johann II do Liechtenstein (70 anos e 91 dias). Isabel tinha 25 anos quando recebeu o título de rainha do Reino Unido e dos outros reinos da Commonwealth, após a morte do pai, Jorge VI, a 6 de Fevereiro de 1952.