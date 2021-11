Eles descobriram a “verdade com esperança” de José Saramago — e nunca mais deixaram de o ler

Uma voz dissonante, polémica, implacável. José e Cláudia descobriram-no quando tinham 17 ou 18 anos e nunca mais quiseram deixar de o ler. Dedicam horas de estudo a José Saramago e, quanto mais escavam, mais descobrem o génio. No dia do seu 99.º aniversário, e no início das celebrações do centenário, contam como o escritor os faz questionar sobre a humanidade, sem nunca ter desistido dela.