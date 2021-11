Partido centrista anticorrupção vence eleições na Bulgária, indicam resultados provisórios

O partido “Vamos Continuar a Mudança”, com 25,4% dos votos, está bem posicionado para formar coligação com os socialistas e dois partidos anticorrupção. GERB, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, soma 22,2%.

Com 61% dos votos contados, a formação centrista “Vamos Continuar a Mudança” surge como a provável vencedora das eleições legislativas de domingo na Bulgária – as terceiras no espaço de um ano –, aumentando a esperança de colocar um ponto final na crise política que se arrasta há meses. A participação rondou os 40%, segundo as estimativas, um recorde mínimo de adesão, e prevê-se que os resultados finais sejam divulgados na terça-feira.

O partido anticorrupção “Vamos Continuar a Mudança”, criado apenas há dois meses por dois antigos ministros interinos, lidera os resultados com 25,4% dos votos. Em segundo lugar surge o partido conservador GERB (Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária), do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, com 22,2% do apoio. A sua liderança terminou em Abril, depois de estar no poder desde 2009, na sequência do descontentamento da população face à incapacidade de combater a corrupção.

Já na eleição do Presidente – as eleições presidenciais decorreram em paralelo com as legislativas no domingo –, o Presidente, Rumen Radev, um dos maiores críticos de Borisov, conquistou 49,2% dos votos e é o favorito para conquistar um segundo mandato depois da segunda volta, prevista para 21 de Novembro.

Estas foram as terceiras eleições legislativas na Bulgária no espaço de um ano. Depois das eleições de Abril, e novamente em Julho, não houve consenso para a formação de um novo Governo, arrastando a crise no país, menos de um ano depois de uma onda de manifestações anticorrupção ter abalado o cenário político búlgaro.

Além da corrupção, o país europeu enfrenta um momento crítico da pandemia. “Votei naquilo pelo qual estamos a lutar e para o que esperamos que aconteça: uma maior mudança a todos os níveis, para que possamos ter uma vida melhor, pelo menos para as nossas crianças”, disse Kostadin Manov, de 39 anos e pai de duas crianças, depois de ter votado na capital, Sófia, citado pela Reuters.

Os resultados parciais mostram que o Parlamento será ainda mais fragmentado, comparando com os resultados das últimas eleições: serão sete os partidos com assento parlamentar.

Além disso, segundo os analistas, o partido “Vamos Continuar a Mudança” parece ser a formação mais bem posicionada para formar uma coligação com o apoio dos socialistas, que ganharam 10,3% dos votos, e com os partidos anticorrupção Bulgária Democrática (6% do apoio) e o Este Povo Existe (ITN), que conseguiu 9,8% dos votos – em Julho teve 24% e em Agosto não conseguiu formar um executivo.

“Formar um Governo será mais complicado, porque vão ser necessários pelo menos quatro partidos para atingir a maioria”, disse Dobromir Zhivkov, analista político do instituto de sondagens Market Links.

O líder do “Vamos Continuar a Mudança”, Kiril Petkov, prometeu, no domingo, estar aberto ao diálogo e a fazer cedências nas negociações para formar um executivo. Ainda assim, disse que o seu partido não iria voltar atrás nas suas promessas para rever o sistema judicial e combater a corrupção.