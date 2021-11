Um documentário galego retrata sete décadas de uma quase esquecida corrida ao “ouro negro” na Galiza e no Norte de Portugal. Um relato, por vezes delirante, da febre do fungo do centeio cobiçado pelas farmacêuticas internacionais e de como um grão-de-corvo de Portugal acabaria na fórmula do primeiro LSD fabricado num laboratório suíço.