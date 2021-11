Diabetes… Vamos mudar o rumo

É preciso mostrar a diabetes! Mostrar a diabetes tal como ela é. As pessoas com diabetes não podem ter vergonha de o demonstrar e de explicar. Todas as oportunidades são boas para falar de diabetes, para desmistificar, informar e alertar.

O Dia Mundial da Diabetes comemora-se a 14 de Novembro, em memória do aniversário de Frederick Banting que, com Charles Best, foi o responsável pela descoberta da insulina, em 1921. Esta alterou a visão que se tinha da doença e abriu um novo mundo na investigação e terapêutica, que felizmente até hoje têm tido desenvolvimentos muito importantes.

Nos últimos anos a tecnologia (e o acesso a ela) tem evoluído muito positivamente e contribuído assim para que cada vez mais pessoas possam viver com diabetes durante mais tempo e com mais qualidade de vida. Mas quando estamos no terreno e vivemos na pele esta mesma condição, muitas coisas ainda falham e é preciso continuar a trabalhar para que sejam resolvidas. É preciso, de uma vez por todas, dar voz a quem vive com esta condição todos os dias e olhar para a diabetes do outro lado, do lado de quem vive a cada dia todos os desafios de ter uma vida com normalidade, tendo uma condição que nos tira tanto tempo para a gerir...

Quando não se conhece a realidade de viver com diabetes bem de perto e por dentro, seja de tipo 2 seja de tipo 1, não se percebe que para fazermos as nossas actividades todos os dias — das mais básicas como fazer uma refeição, uma caminhada ou até dormir às mais complexas como estudar, fazer um desporto, falar em público ou amamentar — é necessário verificar como está a nossa glicemia. É verdade... Para todas essas actividades precisamos de energia. Precisamos de levar ao nosso corpo a insulina para que essa hormona milagrosa possa levar essa energia às nossas células e assim o nosso corpo funcionar bem. Quando a nossa glicemia não está bem estamos cansados, tristes ou rabugentos... Lentos, confusos ou a suar... Inquietos, desconcentrados ou maldispostos... Sim, se o nosso corpo não funciona bem, não estamos bem.

Tornar o acesso às consultas de especialidade mais ágil e fácil uma realidade é muito importante. Termos o apoio da nossa família e amigos, na escola e no trabalho é muito importante. O acesso à formação e informação por parte dos doentes e cuidadores é muito importante, mas também o é por parte dos profissionais de saúde. O acesso à tecnologia é por isso fundamental. O tema do Dia Mundial da Diabetes deste ano é esse mesmo: O acesso aos cuidados na diabetes, se não hoje, quando?

Para aceder à tecnologia é necessário conhecimento. Conhecimento por parte do doente, para saber como funciona essa tecnologia e conseguir tirar o melhor benefício. Mas também conhecimento por parte das entidades. Conhecimento do que é realmente a diabetes e do que significa viver 24h com uma condição, que não nos deixa por um momento esquecê-la. A tecnologia facilita-nos muito a vida e poupa-a de infortúnios que infelizmente ainda vemos acontecer diariamente. Ter uma boa capacidade de gestão da diabetes proporciona uma melhor qualidade de vida e, durante mais tempo, uma vida mais longa, mas também poupa o orçamento público. Um internamento de uma pessoa com diabetes é caro, mas é ainda mais caro não actuar prontamente e começar desde cedo a tratar a diabetes como realmente deve ser: um problema de saúde pública.

É preciso prevenir. A diabetes tipo 2 pode ser prevenida. Então, vamos informar as pessoas com clareza e facilitar-lhes informação útil e acessível. Vamos unir esforços e fazer-nos ouvir junto das entidades decisoras, das autarquias e das instituições, para que possam apoiar todos aqueles que no terreno cuidam da diabetes.

É preciso mostrar a diabetes! Mostrar a diabetes tal como ela é. As pessoas com diabetes não podem ter vergonha de o demonstrar e de explicar. Todas as oportunidades são boas para falar de diabetes, para desmistificar, informar e alertar.

Quem decide, muitas vezes, não sabe realmente o que é a diabetes. De outra forma nunca estaríamos anos à espera de um aval, de uma comparticipação ou da disponibilidade de tecnologia. Na maior parte dos países da Europa existe um acesso fácil à tecnologia e aos seus benefícios. Nós ainda esperamos tecnologia já mais do que comprovadamente benéfica, para proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas com diabetes (seja crianças, adultos ou idosos), mas também às suas famílias que fazem parte das suas rotinas e as apoiam todos os dias. Uma pessoa com diabetes nunca é só. Todo o seu ambiente acaba por ser condicionado, e por isso mesmo é necessário que se perceba a importância de conhecer a diabetes!

Em Portugal somos já mais de um milhão de pessoas! E continuamos ainda a andar devagar... Como se tivéssemos muito tempo ainda para mudar. Nada disso. Os números aumentam a cada dia! E se a diabetes tipo 1 não se pode prevenir, a diabetes tipo 2 sim! Então vamos reflectir desde já. Com seriedade. Com interesse. Está nas nossas mãos alterar o rumo. Se não hoje, quando?