Deli admite confinamento total por causa da poluição atmosférica

“Somos obrigados a usar máscaras também em casa, a situação é muito grave”, diz o juiz-presidente do Supremo Tribunal indiano. Em Deli, as escolas vão fechar durante uma semana e as obras estarão paradas quatro dias.

O governo de Deli anunciou que as escolas vão estar encerradas durante uma semana, a partir de segunda-feira, e que todas as obras em curso na cidade vão parar durante quatro dias. O objectivo é tentar fazer baixar os níveis preocupantes de poluição atmosférica: Arvind Kejriwal, líder do executivo da capital da Índia, confirma que um confinamento total está a ser debatido, mas uma decisão dessas teria de envolver consultas com o Governo central.

As crises de poluição são frequentes em Deli e a situação tem-se agravado nos últimos anos. Em 2019, no início de Novembro, Kejriwal descrevia a cidade como “uma câmara de gás” e era obrigado a impor as mesmas medidas ordenadas para os próximos dias.

Semanas depois, dois juízes do Supremo Tribunal indiano deliberavam que o Governo federal e os executivos dos estados vizinhos terão de indemnizar os cidadãos se não conseguirem acabar com a poluição, descrevendo a vida em Deli como “pior” do que no Inferno”. “É melhor matá-las a todas de uma vez, arranjar explosivos e explodir tudo de uma vez. Por que devem as pessoas sofrer desta maneira?”, questionou um dos juízes, Arun Mishra.

Entretanto, a pandemia de covid-19 teve as mesmas consequências em Deli do que no resto do mundo, atenuando a poluição e as suas consequências. Mas esse efeito passou há meses.

A situação começa sempre a piorar em Outubro, quando os agricultores de Haryana e do Punjab, estados fronteiriços, queimam as sobras das suas colheitas de trigo e arroz para poderem plantar novas sementes rapidamente, uma prática proibida, mas generalizada.

Estas queimadas juntam-se à poluição interna da cidade de perto de 20 milhões, gerada “por construções, tráfego automóvel, poeira das estradas, indústrias e centrais térmicas”, enumera o jornal Le Monde.

Somam-se ainda os efeitos do Diwali, a maior festividade hindu, o festival das luzes, conhecido como o “Natal da Índia”, que este ano se celebrou a 4 de Novembro, quando a cidade é invadida por fogo-de-artifício e petardos. As autoridades dizem que as condições atmosféricas também não têm ajudado.

Sábado, os níveis de PM2.5, partículas finíssimas que conseguem evadir os filtros naturais do organismo e penetrar nos pulmões, ultrapassavam os 300 microgramas por metro cúbico, mais de dez vezes o limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

A Comissão Central de Controlo da Poluição indiana já pediu, na sexta-feira, aos habitantes de Deli para “limitarem as actividades ao ar livre para minimizarem a sua exposição”. E antecipa que “as condições meteorológicas serão altamente desfavoráveis à dispersão de poluentes até 18 de Novembro”.

Kejriwal pediu este sábado ao Governo de Narendra Modi para preparar um plano de emergência. E anunciou ainda que os funcionários públicos vão trabalhar a partir de casa e que as empresas privadas foram aconselhadas a fazer o mesmo, para reduzir o número de carros na estrada.

“Somos obrigados a usar máscaras também em casa, a situação é muito grave”, disse o juiz-presidente do Supremo, Nuthalapati Venkata Ramana, numa altura em que o tribunal está a ouvir um processo apresentado por um estudante sobre a deterioração da qualidade do ar.

Ramana, citado pelo jornal indiano em língua inglesa The Economic Times, defende que o Governo deve ponderar um confinamento total de dois dias e quer que o tribunal seja informado na segunda-feira sobre as medidas de emergência entretanto decididas.

De acordo com um relatório publicado em 2020 pela organização suiça IQAir, 22 das 30 cidades mais poluídas do mundo estão na Índia. E segundo a revista médica Lancet, a poluição esteve na origem de 1,67 milhões de mortes na Índia em 2019, incluindo 17500 na capital.